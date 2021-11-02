РИАМО - 2 ноя. Минобрнауки разрешило российским вузам продлить период дистанционного обучения студентов после 8 ноября, сообщает Газета.ru.

Образовательные учреждения должны будут обеспечить студентов методической поддержкой.

В ведомстве заявили, что при этом вузы должны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. Кроме того, промежуточная аттестация также может проводиться удаленно.

В последние недели в стране складывается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые регионы ушли на эпидканикулы раньше.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщала, что в Подмосковье не планируют вводить дистанционное обучение в школах после 7 ноября.

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