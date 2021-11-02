РИАМО - 2 ноя. Чрезмерное употребление спиртных напитков на Covid-каникулах не только может привести к физическим недугам, но также грозит депрессией и опасным для человека и окружающих алкогольным психозом. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Вредная традиция

По словам Пановой, не секрет, что многие россияне воспринимают длинные выходные и праздники или нынешние эпидканикулы как повод расслабиться и «отпустить вожжи», налегая на алкогольные напитки.

«Но обильные возлияния - тяжелое испытание для организма. От спиртного страдают сердце, печень, почки и другие органы, у пьяного человека даже может остановиться дыхание. И это мы еще не рассматриваем случаи отравления алкоголем, которое грозит смертью», - сказала Панова.

Нарколог посоветовала помнить о главнейшем предназначении эпидканикул - сохранении здоровья в условиях пандемии коронавируса.

«Не стоит забывать, что каникулы ввели не просто так - в России по-прежнему свирепствует коронавирус, который уносит по тысяче жизней в день. Болезнь не щадит ни старых, ни малых. Поэтому не стоит «облегчать» работу ковиду и собственноручно гробить свой организм, отравляя его алкоголем», - считает врач.

Удар по психике

Панова добавила, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не помогает заглушить душевную боль и избавиться от жизненных трудностей. Наоборот, он нередко провоцирует депрессию, который лишь затуманивает сознание и помогает забыться на время, а после оставляет человека с глубоким чувством вины, сниженным настроением и нерешенными проблемами.

«Не исключено, что благодаря бутылке к имеющимся проблемам добавятся новые. А постоянное и чрезмерное употребление спиртного может довести человека до алкогольного психоза, а это уже серьезное состояние, которое угрожает жизни», - отметила нарколог.

По ее словам, в алкогольном психозе человек может оказаться во власти галлюцинаций и совершить все что угодно, может не узнать родных и причинить им вред.

«Особо буйные и опасные для окружающих люди попадают в наркологические клиники. Вряд ли пребывание на больничной койке станет приятным завершением долгих каникул», - предупредила Панова.

Как не спиться на каникулах

Говоря о проблеме алкоголизма, эксперт напомнила старую народную поговорку - все пороки от безделья. Без полезных занятий и самосовершенствования человек начинает деградировать.

«Когда человек вдруг получает много свободного времени - например, в отпуске или в период нерабочих дней - у него возникает соблазн лежать на диване и ничего не делать. А следом «подтягивается» такое пагубное развлечение, как злоупотребление алкоголем», - сказала Панова.

По ее словам, досуг следует посвятить продуктивным и мотивирующим делам - можно устроить перестановку в квартире, наконец начать заниматься спортом, прочитать полезные книги. Позитивно отразятся на настроении встречи с родными и друзьями при условии, что они не превращаются в попойки.

«Если тяга к алкоголю непреодолима, он разрушает отношения человека с близкими и социумом, то это явный сигнал, что стоит обратиться к специалисту и начать решать эту проблему, постепенно возвращаясь к полноценной и радостной жизни», - заключила нарколог.

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