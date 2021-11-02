РИАМО - 2 ноя. В городском округе Люберцы открыли стадион для общего пользования на базе Лингвистической школы. Жители также могут заниматься на спортплощадках Инженерно-технологического лицея и школы №28, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Стадион открыли в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева и в соответствии с наказами люберчан.

«Это уже третье спортивное ядро на территории учебных учреждений, где в свободное время могут заниматься все желающие. К услугам жителей также спортплощадки Инженерно-технологического лицея и школы №28», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что на новом стадионе для горожан оборудованы качественное футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, площадка для занятий воркаутом. Стадион имеет отдельные входы для учащихся и жителей, объект оборудован камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион», на стадионе установлены скамейки и урны.

«Искренне поздравляю люберчан с появлением новой современной спортивной площадки и желаю новых свершений! Ведь Люберцы, как известно, территория спорта», - добавил Ружицкий.