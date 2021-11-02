РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. За минувшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 390 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 893 случая Covid-19.

В Подмосковье за все время пандемии подтверждено 524 254 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 855 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 453 565 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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