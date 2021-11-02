РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Жители одного из домов на улице Свердлова в Подольске попросили включить ремонт их подъездов в план на 2022 год, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник сотрудниками комитета по делам молодежи администрации округа совместно с представителями управляющей компании «МУЖРП №5» была проведена рабочая встреча с жильцами многоквартирного дома №39 по улице Свердлова.

Жильцами была выдвинута инициатива включить подъезды их дома в адресный перечень подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2022 году в рамках реализации программы губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». По итогам встречи инициатива жителей будет поддержана управляющей компанией и администрацией Подольска.