РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Новую производственную базу МБУ «Благоустройство-Балашиха» построили в микрорайоне Железнодорожный, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

«На улице Промышленная, 32 Б построена новая производственная база муниципального предприятия МБУ «Благоустройство-Балашиха». Тут будет вся дорожная техника, материалы, бригады для своевременной работы по содержанию и эксплуатации территории», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

МБУ «Благоустройство-Балашиха» работает в городском округе с 2017 года. С тех пор количество техники и сотрудников увеличилось в несколько раз. Сейчас в организации трудятся более 180 человек (диспетчеры, механики, слесари, водители и машинисты), а автопарк насчитывает более 95 единиц спецтехники. Из них 30 самоходных машин МТЗ (Минский тракторный завод) заняты в уборке тротуаров.