РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона и часов из кармана куртки пострадавшего, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летнего уроженца республики Чувашия о том, что неизвестный похитил мобильный телефон и электронные часы из кармана его куртки около одного из домов на улице Литейной. Сумма материального ущерба составила более 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.