РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Жители деревни Дятловка подмосковной Балашихи предложат свой проект установки памятника фронтовикам-сельчанам - участникам Великой Отечественной войны в программу инициативного бюджетирования Московской области 2022 года, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий встретился с инициативной группой жителей деревни. Ее руководитель, краевед Татьяна Алешина рассказала, что год назад в центре деревни, на месте разрушенного клуба еще был пустырь. Жители вышли с инициативой разбить на этом месте сквер Победы и установить стелу героям, погибшим в Великой Отечественной войне.

По словам Алешиной, к 9 мая при содействии администрации Балашихи на месте пустыря уложили плитку, установили скамейки и освещение, а также заложили памятный камень, на котором будет установлен памятник. Они уже подготовили список фамилий фронтовиков, а также обсудили варианты исполнения памятника для изготовления эскиза.

Ефимов поддержал проект жителей и рассказал, что программа инициативного бюджетирования формируется с участием региональных депутатов, по предложению учреждений и жителей муниципалитетов.

«В областном бюджете в 2022 году на ее реализацию предусмотрено 500 миллионов рублей. Инициативное бюджетирование также предусматривает софинансирование проектов из муниципального бюджета и средств граждан», - сказал Ефимов.

Он попросил сформировать пакет предложений до 15 ноября для дальнейшего его размещения на портале «Добродел» и рейтингового голосования.

«Небольшими шажочками инициативное бюджетирование становится более понятным механизмом реализации своих проектов жителями на местах. В текущем году в Балашихе по данной программе реализуется благоустройство пруда Коровка в микрорайоне Железнодорожный, на эти цели из регионального и муниципального бюджетов направлено порядка 20 миллионов рублей», - подчеркнул депутат.

Также в ходе встречи жители Дятловки рассказали областному депутату об еще одной идее – благоустройстве береговой зоны реки Колышенки, в которой местные ребята купаются летом.

По завершению встречи Ефимов вручил Благодарственное письмо Мособлдумы Татьяне Алешиной за активное участие в жизни своей деревни и городского округа Балашиха.