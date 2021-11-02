РИАМО - 2 ноя. С 25 по 31 октября за неправильную парковку на территории городского округа Люберцы водители оштрафованы на сумму более 900 тыс. рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю за неправильную парковку на штрафстоянку перемещено 115 транспортных средств. Силами ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» привлечено к административной ответственности 152 водителя, наложено штрафов на сумму 937 тысяч рублей», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что эвакуация грузового автотранспорта временно не ведется.

Ранее автолюбителей Люберец предупредили, что с 1 по 7 ноября в округе проходит оперативно-профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель».