РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В Федеральном детском реабилитационном центре (ФДРЦ) министерства здравоохранения РФ на 200 мест сделали 55% строительных работ по подготовке бассейна с четырьмя чашами, сети подведены на 80%, сообщил руководитель проекта строительства ФДРЦ Джабраил Марзиев.

В ФДРЦ делают бассейн на три чаши глубиной от 30 до 80 см и одну дорожку для лечебно-профилактических процедур детей разного возраста. На проходной дорожке между чашами с помощью подвесов будут учить детей ходить в воде и укреплять мышечный корсет. Бассейн готов на 55% по строительным работам. Сделаны стены бассейна с отделкой плиткой согласно дизайн-проекту, сети подведены на 80%. Планируют к концу текущего года завершить строительные и отделочные работы, пуско-наладочные работы начнутся в 2022 году.

В каждой чаше будет вода разной температуры, поэтому водоподготовку для них будут проводить отдельно. Бассейн с подогревом и современной системой очистки без хлора. Очищать воду будут с помощью емкостей с кварцевым песком разной фракции а также через водопроводы с УФ-лампами, которые убивают до 99% микробов.

Объем емкости для водоподготовки в большую чашу составляет две тонны и на малые по 1 тонне. Они находятся под чашами бассейнов в помещении водоподготовки и очистки. В водолечебнице за бассейнами установят гидромассаж, грязевые, азотные и другие ванны.

Общестроительные работы ФДРЦ выполнены на 85% по всем блокам, еще 15% придется на отделочные работы. Чистовая отделка закончена на 99%. В палатах установили консоли с электричеством и подводкой медгаза для подачи кислорода.

Во время строительства пришлось решать вопрос по поводу устройства ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Изначально по проекту они были самотечные и уходили по сетям на улицу Высотная. Но в связи с тем что, в коридоре, где идут эти сети, оказалась частная территория, пришлось установить также насосную станцию. Вопрос строители решили благодаря помощи администрации округа.

Наружная отделка фасада практически готова. Лечебные палаты блоков А и Б практически закончены, остается только блок В. Установили 23 лифта, часть из них прошли испытания. Сделали вентиляцию. Внутридворовое озеленение уложили, плиты замостили. Внутри помещений современные лакокрасочные технологии, наливной пол, укладывают экологически чистый мармолиум.

Подвальный и четвертый этаж являются техническими, на первом этаже разместят пищеблок, в подвале - прачечную.

Центр занимает площадь 45 тыс. кв. м. Для удобства его разделили на 5 блоков.