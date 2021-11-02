РИАМО - 2 ноя. В Московской области с 25 по 31 октября на единый номер спасения «112» за помощью обратились более 250 тыс. раз. Большая часть вызовов – 80% – пришлась на скорую медпомощь, сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

На втором месте по числу обращений оказались полиция и ГИБДД – 17%, оставшиеся 3% приходятся на МЧС, аварийную газовую и другие службы.

Система-112 функционирует в Подмосковье с 2015 года. В ней работают более 3,6 тыс. специалистов. Позвонив по номеру «112», можно попросить о помощи, сообщить об угрозе жизни и здоровью, авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях.

Региональная система-112 постоянно развивается. Сейчас обратиться на единый номер спасения можно пятью разными способами: позвонив, отправив SMS-сообщение, через Skype, систему ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение.

Ведется работа по расширению возможностей обращения на номер «112» через WhatsApp, Тelegam и «ВКонтакте».