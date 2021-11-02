РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали свыше 273,5 тыс. человек, сообщил глава округа Сергей Юров.

Масштабная вакцинация от Covid-19 стартовала в Подмосковье в декабре 2020 года. По поручению президента России Владимира Путина вакцинация от коронавируса бесплатна и доступна каждому гражданину.

«Вакцинация от Covid-19 остается самым действенным способом защитить себя от болезни или ее тяжелого течения. В Балашихе сделали прививку почти 273,5 тыс. человек. Среди них более 50 тыс. людей старшего возраста 60+», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в городском округе работает 10 стационарных кабинетов в поликлиниках - записаться можно через портал «Госуслуги», по телефону 122 или у врача-терапевта, а также мобильные пункты вакцинации в ТЦ и МФЦ, где предварительная запись не требуется. С собой необходимо брать паспорт, полис и СНИЛС.

В связи с длинными выходными и временными ограничениями пункты в МФЦ и ТЦ «Юнион» до 7 ноября закрыты. В ТЦ «Светофор» и гипермаркете «Глобус» не будут работать с 4 по 7 ноября.

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