РИАМО - 2 ноя. В Москве более чем на 20% вырос объем жилья с готовой отделкой от застройщика. Это один из наиболее устойчивых трендов на рынке недвижимости Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Urban Awards.

По состоянию на середину октября столичная экспозиция содержит немногим свыше 1 тыс. корпусов. Почти треть из них (309 единиц) относится к предложению с отделкой. За год эта фракция увеличилась на 21,7%. И это при том, что общий объем рынка почти не изменился.

Примечательно, что в 36 корпусах, помимо отделки, покупателям доступны также гарнитуры для кухонь и санузлов. Кроме того, на рынке фигурируют 92 корпуса, в которых лишь часть фонда приходится на квартиры с чистовой отделкой. В октябре 2020-го таковых насчитывалось 99.

У столичных застройщиков также набирает популярность формат white box. Сейчас такое предложение выросло более чем на треть, до 122 корпусов. Жилье без отделки сегодня по-прежнему остается преобладающим продуктом, охватывая две пятых всех корпусов, однако его удельный вес постепенно понижается: минус 7 п. п. за год.

Три четверти всех корпусов, полностью укомплектованных отделанными юнитами, сосредоточены в комфорт-классе. При этом в бизнес-классе предложение с чистовой отделкой от застройщика встречается намного реже. На рынке высокобюджетной недвижимости она зачастую носит опциональный характер, застройщик может взять на себя только «предчистовой» комплекс работ или предоставляет покупателю решать этот вопрос самому.

По словам директора оргкомитета премии Urban Awards Ольги Хасановой, рост доли жилья с чистовой отделкой – один из наиболее устойчивых трендов на рынке недвижимости Москвы за последние годы.

«В комфорт- и особенно в бизнес-классе сохраняется огромный потенциал для дальнейшей экспансии этого продукта. Но ее темпы зависят от того, насколько грамотно застройщики будут работать над кастомизацией и ассортиментом предлагаемых дизайнерских решений», – заключила Хасанова.