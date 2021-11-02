РИАМО - 2 ноя. 49,5% жителей подмосковного Реутова приняли участие во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«На вопросы Всероссийской переписи населения по состоянию на 31 октября ответили 49,5% реутовчан, из них 58,6% человек дождались визита переписчика дома, почти 40% использовали цифровые устройства, а 1,5% жителей посетили стационарные переписные участки», - отмечается в сообщении.

Всероссийская перепись населения впервые в истории России проходит, в том числе в цифровом формате. Каждый житель может самостоятельно заполнить переписной бланк на портале государственных услуг в любое время, используя удобное для себя устройство. Уточняется, что помимо использования цифровых устройств, перепись можно пройти и традиционными способами.

В Реутове открыты восемь переписных пунктов. Они работают на проспекте Мира в доме №10, на улицах Победы, в доме №17, Гагарина, в доме №11, Ленина в доме №12, Молодёжной, в доме №1 и на Юбилейном проспекте в домах №56 и №30/2. Также квартиры обходят 196 переписчиков. Они отобраны Росстатом из числа студентов, работников госструктур, управляющих компаний и школ. Кроме того, на период нерабочих дней в Реутове открылся дополнительный переписной участок в деловом комплексе «Маяк» на улице Новой, 3.