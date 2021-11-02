РИАМО - 2 ноя. Густой туман, окутавший Московский регион вечером 1 ноября, продолжит рассеиваться. На смену ему придет пара активных атлантических циклонов, сообщается на сайте «Метеовести».

Уже 3 ноября температура воздуха в Европейской России повысится до плюс 4-9 градусов. А 4 ноября пройдут дожди, при этом температура воздуха повысится до плюс 6-11 градусов.

Пик тепла придется на пятницу, 5 ноября. На фоне довольно облачной и дождливой погоды температурный фон на 6-8 градусов превысит климатическую норму. В мегаполисе в этот день воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

В выходные циклон продолжит свой путь на восток, постепенно разворачиваясь к региону своей более холодной частью, и положительный тренд изменения температуры сменится на обратный.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>