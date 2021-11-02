РИАМО - 2 ноя. Гражданам необходимо отказаться от участия в несогласованных акциях 4-7 ноября в связи с ограничительными коронавирусными мерами, нарушителям грозит административная и уголовная ответственность, сообщается на сайте «МВД медиа».

В регионах страны продолжают действовать антиковидные меры в связи со сложной эпидобстановкой. Проведение массовых мероприятий запрещено. За нарушение ограничительных мер предусмотрена административная ответственность.

«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях, а также рекомендует неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения», – говорится в сообщении.

Если подростки или родственники хотят пойти на несогласованные акции в качестве участников или зрителей, то также стоит предупредить их о негативных последствиях этого решения.

Все провокации в отношении сотрудников правопорядка будут пресекаться. Если действия организаторов и участников не согласованных с властью мероприятий приведут к массовым беспорядкам, то они будут привлечены к уголовной ответственности.