РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Следователем следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области 28-летняя жительница Подольска подозревается в убийстве своего сожителя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в квартире на улице 43 Армии подозреваемая и ее 30-летний сожитель в компании знакомых распивали спиртные напитки. В какой-то момент между женщиной и ее сожителем произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемая нанесла сожителю ножевое ранение в область левого глаза. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы, проводятся допросы свидетелей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.