РИАМО - 2 ноя. Советская теле- и радиоведущая, киноактриса Ангелина Вовк рассказала о том, как ее поддерживал диктор Игорь Кириллов во время работы на телевидении.

«Я очень благодарна Игорю Леонидовичу за его поддержку. Когда я только пришла на телевидение, он был как-то одержим мыслью, чтобы я вела информационные программы. И я Игоря Леонидовича убеждала, что это не моя стезя, я люблю вести музыкальные передачи, детские программы. Он меня услышал, поддерживал всегда», – сказала Вовк.

По ее словам, с Кирилловым всегда можно было найти общий язык и поговорить.

«Он принадлежал к той категории людей, которые, если понимают, что поступили неправильно, умеют попросить прощения, а это великое качество», – добавила Вовк.

Актриса также отметила, что Кириллов сумел преодолеть последние годы своей жизни благодаря прекрасной женщине, которая стала рядом с ним и вернула его к жизни.

«Когда появилась Татьяна, все преобразилось. Она вдохнула в него желание жить. <…> Он последние годы все время боролся с этими недугами, с болезнями, с трудностями. И Татьяна, конечно, его просто держала на плаву», – заключила Вовк.

Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой. Проводить коллегу в последний путь приехали Константин Эрнст, Дмитрий Борисов, Эдуард Сагалаев и другие.