РИАМО - 2 ноя. Сильный туман может повлиять на эмоциональное состояние людей с психическим неблагополучием. Это метеоявление действует на таких людей угнетающе и провоцирует у них страхи, сообщил РИАМО психотерапевт Илья Суслов.

Московский регион находится во власти густого тумана с минувшего вечера. Пользователи соцсетей отметили, что ноябрь начался странно. По данным синоптиков, такого сильного и продолжительного тумана в ноябре в столице не было 12 лет.

«Действительно, туман влияет на некоторых людей со слабой психикой, но именно на тех, кто с паранойей: они могут бояться, что в тумане кто-то прячется, или что они в нем могут сами спрятаться», - сказал Суслов.

Он добавил, что любые погодные изменения могут влиять на психическое состояние человека. Именно поэтому у людей возникают весенние и осенние обострения - если летом и зимой погода стабильна, то в межсезонье она может часто и резко меняться.

«Когда возникает туман, то это тоже некое резкое изменение в погоде, тем более это нечасто у нас бывает - мы не в Англии», - отметил психотерапевт.

Чтобы избавиться от боязни тумана, Суслов посоветовал обратиться к психологу и проработать этот страх.

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