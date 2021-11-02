РИАМО - 2 ноя. На создание цифровой платформы для обучения водителей такси власти столицы выделили 59,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В разработке платформы примут участие эксперты ведущих профильных вузов. Планируется, что образовательная площадка будет состоять из 4 блоков.

Первый блок познакомит водителей с транспортным законодательством и особенностями дорожного движения. В разделе соберут основные требования и положения, касающиеся работы такси и пассажирских перевозок. Например, порядок проведения предрейсовых медосмотров, техосмотра автомобиля, заполнения путевого листа, режима труда и отдыха водителя.

В этом же блоке будут перечислены правила поведения при ДТП и многое другое.

Второй блок – пассажирский сервис. В нем будут правила работы с агрегаторами, описание корректного взаимодействия водителя с пассажирами, порядок организации перевозки детей, инвалидов и собак-поводырей, а также другие важные принципы работы.

Третий блок – москвоведение – познакомит водителей такси с историей и топонимикой столицы. Планируется, что лучшее понимание города сделает иным восприятие Москвы водителями.

Четвертый блок будет полностью посвящен русскому языку и рассчитан на водителей с разным уровнем подготовки. В блок включат не только основные темы по грамматике, лексике и произношению, но и необходимые непосредственно для работы в такси вопросы. К примеру, вопросы по речевой этике, поведению в конфликтах и экстренных ситуациях и многое другое. В четвертом блоке предусмотрены тестовые задания.

Образовательную платформу интегрируют с системой «Аналитика работы такси».