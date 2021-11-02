РИАМО - 2 ноя. Проектирование и строительство новых станций на 8 линиях метро Москвы запланировано на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на 8 линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей на этот период остается завершение строительства Большой кольцевой линии метро.

«Кроме того, планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» и Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха», станции «Новомосковская» Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка», – добавил глава Стройкомплекса.

Также планируется начать продление Арбатско-Покровской линии в район Гольяново и строительство перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий подземки.

Все расходы на работы по развитию системы Московского метрополитена заложены в Адресную инвестиционную программу города на ближайшие 3 года.

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