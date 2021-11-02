РИАМО - 2 ноя. Споры вокруг вакцинации не должны стать причиной раскола общества, действовать нужно методикой убеждения и понимающего отношения, сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

«Я смотрел результаты социальных опросов, которые показывают очень серьезное расхождение во мнениях, касательно таких вопросов, как вакцинация. Практически пополам делятся те, кто выступает за, и те, кто против», — сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной Дню народного единства.

Кипшидзе считает, что такое деление присутствует во многих религиозных общинах, в том числе и в РПЦ. Он рассматривает это как вызов, который не должен стать фактором национального разделения.

«Несмотря на остроту проблем, связанную с вакцинацией мы не должны позволить превратить это в водораздел, который противопоставляет одну часть общества другой», — уверен Кипшидзе.

Он отдельно подчеркнул, что в такой ситуации действовать нужно методами убеждения, наглядными примерами и добрым отношением к тем, кто придерживается иных точек зрения. ​

В России День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>