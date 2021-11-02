РИАМО - 2 ноя. Столичные власти утвердили проект развития сети газоснабжения в новой Москве на участке от СНТ «Поляница-2» до деревни Новомихайловское, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Протяженность нового газопровода высокого давления превысит 7,6 км, его протянут параллельно Калужскому шоссе вне жилых территорий. Объект позволит обеспечить качественное газоснабжение около 18 тыс. потребителей в Вороновском и Михайло-Ярцевском поселениях.

Утвержденным проектом также предусмотрено строительство газопроводов среднего давления протяженностью 15 м, возведение газорегуляторного пункта около деревни Исаково и пункта учета расхода голубого топлива. Газ будет подаваться в основном из существующей ГРС «Михайловское».

Кроме того, планируется прокладка 620 м электрокабеля.