РИАМО - 2 ноя. Власти Москвы утвердили постановление по реконструкции кинотеатра «Полярный» в районе Южное Медведково. На эти цели из городского бюджета планируют направить 49 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Здание было построено в 1964 году. Оно находится на Полярной улице, д. 9. 13 лет назад кинотеатр был закрыт. За эти годы появлялось много проектов по реконструкции кинотеатра, но ни один из них так и не сумели воплотить в жизнь.

Столичные власти приняли решение о реконструкции кинотеатра после многочисленных обращений горожан, проживающих в районе Южное Медведково. Также в мэрию по этому вопросу обращались депутаты Мосгордумы и местного самоуправления.

Вскоре конструкции старого здания планируют обследовать специалисты, а в следующем году будет разработана проектно-сметная документация.

После проведения работ по реконструкции «Полярный» станет современным культурно-досуговым центром.