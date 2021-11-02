РИАМО - 2 ноя. Власти Москвы приняли решение выдать субсидии операторам такси на покупку машин, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, сейчас таких автомобилей у таксопарков нет.

«При поддержке города в ближайшие 3 года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником. Городская субсидия покроет до 23% их стоимости», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что заявки можно будет подавать в 2022 году.

Как уточнила пресс-служба мэра и правительства столицы, вызов машин будет осуществляться через специальные разделы в мобильных приложениях агрегаторов такси.

Сейчас в услугах адаптированных автомобилей в Москве нуждаются около 17 тыс. инвалидов-колясочников. Также клиентами такси станут временно утратившие способность к самостоятельному передвижению горожане и колясочники, приезжающие в столицу на лечение, в туристических целях или по личным делам.

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