РИАМО - 2 ноя. Власти Москвы приняли решение выдать субсидии операторам такси на покупку машин, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, сейчас таких автомобилей у таксопарков нет.
Он уточнил, что заявки можно будет подавать в 2022 году.
Как уточнила пресс-служба мэра и правительства столицы, вызов машин будет осуществляться через специальные разделы в мобильных приложениях агрегаторов такси.
Сейчас в услугах адаптированных автомобилей в Москве нуждаются около 17 тыс. инвалидов-колясочников. Также клиентами такси станут временно утратившие способность к самостоятельному передвижению горожане и колясочники, приезжающие в столицу на лечение, в туристических целях или по личным делам.
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