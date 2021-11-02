РИАМО - 2 ноя. День народного единства - это важный праздник для России, так как он напрямую связан с суверенитетом страны и ее восстановлением после смутного времени, сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе​.

«Я думаю, что очень важно, что этот праздник стал первым из тех, что появились в наше новое время благодаря совместном межрелигиозным усилиям. Я думаю, что сейчас и Русская православная церковь и другие традиционные религии продолжают рассматривать этот праздник и саму идею национального единства, как важнейшее основание существования нашего государства и общества», — сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной празднику.

Он добавил, что для РПЦ День народного единства является религиозным праздником, связанным с историей и восстановлением государства после смутного времени.

В России День народного единства отмечают 4 ноября с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.