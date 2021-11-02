РИАМО - 2 ноя. На территории Московской области в настоящий момент не проводится сжигание порубочных остатков в связи с периодом нерабочих дней, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Ранее СМИ сообщили о том, что москвичи стали массово жаловаться на запах гари. Причиной этого источники назвали сжигание порубочных остатков на землях лесного фонда Подмосковья.

«На все время действия дополнительных ограничительных мер, введенных на территории Московской области в связи с коронавирусом, комитетом лесного хозяйства области еще в конце октября было принято решение не проводить во время установленных нерабочих дней (до 7 ноября включительно) сжигания порубочных остатков, даже если погодные условия к этому располагают», – сообщили в пресс-службе.

Московский регион также накрыл густой туман. В последний раз настолько плотный туман накрывал столицу в ноябре 2009 года.