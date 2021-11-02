С 28 октября по 7 ноября в Москве ввели нерабочие дни из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. Горожане отреагировали на новые ограничения по-разному. Некоторые недовольны внезапной сменой планов, других расстроило закрытие ресторанов, а кто-то и вовсе впал в панику. Жители столицы рассказали РИАМО, как на их жизнь повлияло введение эпидканикул.

Александра, 21 год:

«Лично у меня после новостей о выходных началась настоящая паника. Насколько же плоха ситуация с вирусом, если власти вынуждены практически все закрыть?

Мне уже надоело ждать, когда пандемия закончится, и жить в постоянном страхе перед ковидом. Поэтому я стала задумываться о том, чтобы переехать куда-нибудь, где ситуация лучше. Я не планировала переезд навсегда, нужно просто переждать очередную волну.

Какие только мысли меня не посещали: от съема коттеджа за городом до поездки в другое место, где меньше зараженных. В момент особой паники даже хотела бежать в степи Монголии любыми возможными способами, чтобы меня не достал вирус. Надеюсь, скоро все это закончится».

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Максим, 36 лет:

«Больше всего раздражает закрытие любимых ресторанов и кафе. Я очень придирчив к еде и редко готовлю что-то сам, потому что повар из меня никакой. Мне намного проще заказать блюдо, сделанное профессионалом.

На удаленку меня не перевели, поэтому я вынужден ездить в офис, а значит там питаться во время всего рабочего дня. Дома меня спасает доставка, но за его пределами это не работает. Мой любимый ресторан, куда я всегда ходил поесть, не отправляет еду с курьерами.

Иногда я с вечера заказываю на дом обед, а недавно решил-таки приготовить его сам. С нарезкой салата я, конечно, справился, а вот мясо подгорело и было несъедобным – пришлось давиться. Теперь перешел на доставку в офис из других заведений».

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Сергей, 28 лет:

«До того, как объявили выходные из-за короны, мы с моей девушкой успели построить на эти даты кучу планов.

Мы хотели собрать нашу старую компанию вместе и потусоваться в городе – один друг даже планировал приехать из другого региона. Теперь это невозможно, что огорчает и злит одновременно. Встречу мы, конечно же, перенесли и решили подождать до лучших времен. Только вот, когда они наступят, непонятно. Я понимаю, что введенные меры необходимы, но как же бесит, что обстоятельства так неудачно совпали!

Несмотря на то, что из-за выходных появилось больше времени, тратить его некуда, ведь многие заведения не работают. Я составил себе список книг и сериалов, с которыми давно хотел ознакомиться, но руки все никак не доходили, и теперь поглощаю их. Иногда компанию перед телевизором мне составляет девушка – вот такое у нас «веселье»».

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Татьяна, 42 года:

«У меня двое детей-школьников, которых отправили на вынужденные каникулы, а вот я в 30 процентов сотрудников, переведенных на удаленку, не попала и вынуждена ездить на работу.

Попытка пристроить куда-то детей превратилась в настоящий кошмар. Сначала я думала попросить маму, но она живет очень далеко и не может надолго приезжать, оставляя моего пожилого отца одного. Так что с ней дети оставались всего на два дня.

Затем я начала обзванивать других родственников и близких друзей, но у всех были дела. Разве что одна приятельница согласилась выручить меня на денек. Пришлось нанимать няню на остальное время. Благо у меня оказались знакомые, которые посоветовали хорошую кандидатуру».

Елена, 25 лет:

«Ограничения меня порядком напугали. Недавно я была в центре города и ждала коллегу рядом с большим шоссе. За пять минут мимо меня проехали минимум пять скорых – это ужасает. Кроме того, кареты то и дело дежурят и во дворе моего дома.

Люди сейчас находятся в подвешенном состоянии – вдруг выходные продлят, вдруг это не поможет? Не хочу становиться параноиком, но иначе просто не выходит.

Работаю я в основном удаленно, поэтому часто выезжать мне, к счастью, не приходится. Все необходимые предметы быта и еду я заказываю в онлайн-магазинах, а если все же приходится куда-то выйти, то всегда вооружаюсь антисептиком и надеваю на себя сразу несколько масок».

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