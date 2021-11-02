РИАМО - 2 ноя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы государства, Вооруженные силы РФ на этом направлении имеют высокий уровень эффективности. На вооружении ВС РФ сейчас находятся более 2 тыс. беспилотников.

«Мы научились отражать эти атаки и делаем достаточно эффективно», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя, и предложил на фоне развития беспилотной военной авиации активно внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект.

Ранее СМИ сообщали, что ВМФ России получит на вооружение беспилотные дроны-камикадзе для атак по наземным и надводным целям.