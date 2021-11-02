РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В Подольске строительная готовность Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) министерства здравоохранения РФ на 200 коек составляет 85%, к нему начали прокладывать дорогу, сообщил главный консультант администрации муниципалитета Иван Мокропуло.

Во вторник состоялась рабочая поездка на ФДРЦ Минздрава России. Он расположен на улице Высотная в лесопарке «Дубки». Его начали строить в октябре 2018 года и планировали открыть в текущем году, но сроки перенесли на II квартал 2022 года. В ФДРЦ будут лечить детей, страдающих редкими заболеваниями, болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Всего на территории России планируют построить шесть таких центров, первый откроют в Подольске.

«Строится подъезд к центру, уже начаты работы, хотя изначально в плане дороги не было. По предварительной оценке, ввод ФДРЦ планируют во II-III квартале 2022 года. В настоящее время работы выполнены на 85%. В связи с пандемией наложились ограничения и вместо 350 рабочих на объекте может присутствовать около 150 человек. Объект планировали ввести в текущем году, но из-за снижения темпов работ сроки перенесли. Администрация прилагает все необходимые усилия, чтобы объект сдали как можно раньше», - сказал Мокропуло.

Он отметил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев из своих резервов выделил 230 миллионов рублей, чтобы успеть сделать дорогу до ввода в эксплуатацию центра. Подрядная организация начала ее прокладывать в середине октября и должны доделать до пуска центра. Дорогу делают с пешеходной зоной, освещением, благоустройством.

В парке идет подготовка к строительству дороги, вынос коммуникаций и перекладка существующих. После этого начнется строительство дорожного полотна. Временный подъезд уложен плитами, затем их заменят на плиты. Предусмотрены парковки на 26 машино-мест и еще одна на 18 мест. Длина первой части дороги составит 260, а ширина 6 метров.

Парк «Дубки» возле ФДРЦ планируют благоустроить на средства из муниципального и областного бюджетов. При этом землю не будут передавать в собственность центра, а использовать совместно как лесопарковую зону. В парке появятся дорожки, освещение, детские и спортивные площадки.

По обращению главы городского округа Подольск Николая Пестова для жителей округа выделят квоты для детей, нуждающихся в лечении.

Чтобы вынести коммуникации из створа проезжей части, пришлось вырубить 131 дерево. Предусмотрена компенсационная высадка порядка 15 деревьев и 226 кустарников к окончанию работ.