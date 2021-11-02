РИАМО - 2 ноя. Специалисты завершают работы по капитальному ремонту жилого дома 1958 года строительства, который находится Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Десятиэтажное здание с элементами советского неоклассицизма было построено по индивидуальному проекту. Первый этаж отделан рустовкой, по периметру дома расположены декоративные пояса и венчающий карниз. Стены выполнены из керамических блоков светло-желтого цвета, в такой же цвет окрашены фасады дворовой части.

В ходе ремонт специалисты заменили систему электроснабжения, также обновили системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. Отремонтировали и крышу дома. Также в порядок привели подвалы. Сейчас ремонтные работы проводят в подъездах.

Капитальный ремонт планируют завершить к концу осени.