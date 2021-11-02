РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Беременные жительницы подмосковного Красногорска могут получить помощь психолога в женской консультации, сообщает пресс-служба первой городской больницы.

В женской консультации Красногорской горбольницы №1 можно получить психологическую помощь. Консультации проводит психолог Мария Малышева. Специалист ведет прием по следующим вопросам: психологическая подготовка к родам и материнству; работа со страхами и тревогами, связанными с беременностью или родами; консультации для беременных и рожениц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (развод, перенесенные любые виды насилия, одинокие матери, потеря близкого человека, послеродовая депрессия); семейные взаимоотношения в связи с беременностью.

Также психолог готова помочь консультацией при проблеме репродуктивного выбора - предабортное консультирование, бесплодии, привычном невынашивании. Также психологическую помощь могут получить женщины при подготовке к ЭКО после неудачных попыток.

Записаться на прием могут женщины, прикрепленные к женской консультации КГБ №1. Приемы ведутся по предварительной записи в регистратуре. При себе необходимо иметь полис ОМС.

График работы специалиста: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 15:00. Адрес женской консультации: Красногорск, улица Карбышева, 2А.