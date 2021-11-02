РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Поезд насмерть сбил 26-летнюю женщину на железнодорожных путях у станции Подольск, причиной стало несоблюдение требований безопасности при переходе, сообщили на сайте администрации округа.

На объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенных на территории Московской области, в период с 1 по 31 октября погибли 26 человек. В том числе в городском округе Подольск 31 октября в границах станции Подольск была смертельно травмирована женщина 26 лет. Она не соблюдала требования безопасности и осуществляла переход через железнодорожные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на железнодорожных путях и переход через них в неустановленных местах.

Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.