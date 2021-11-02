РИАМО - 2 ноя. Благодаря реализации президентской программы «Социальная газификация» тепло получат 300 тыс. человек, проживающих в Подмосковье в частных домах. Реализация программы идет в регионе полным ходом, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Трубу до забора подводят бесплатно, оплатить потребуется только подключение и установку газового оборудования внутри участка. Но и здесь каждому домовладельцу предложат оптимальный пакет услуг, который позволит не переплатить.

Заключить договор можно в офисах социальной газификации, при этом в отдаленные населенные пункты они приезжают сами. Также можно обратиться в МФЦ, «Россети», «Мособлгаз», «Мособлэнерго» и МособлЕИРЦ.



К концу 2022 года голубым топливом будут обеспечены 115 тыс. домохозяйств почти в 3 тыс. населенных пунктов Московской области, куда ранее подвели магистральный газопровод.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что работы по программе социальной газификации идут в регионе с опережением графика. В IV квартале планируется подключить к газу 38,9 тыс. домовладений.