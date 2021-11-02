РИАМО - 2 ноя. Известный телеведущий Дмитрий Борисов во время прощания с диктором Игорем Кирилловым назвал его другом и вспомнил об его любви к телевидению, передает корреспондент РИАМО.

«Он был удивительно современным человеком. Он жил здесь и сейчас, и он менялся вместе со страной. <…> Он очень любил телевидение, каждый день смотрел телеканалы, и мы с ним очень часто общались. <…> Он был для меня другом, несомненно», - сказал Борисов.

Он также рассказал, что Кириллов был невероятно любопытным человеком, его все и всегда интересовало.

«Это был удивительно прямой человек. Он все, что хотел сказать людям, говорил, как есть, без прикрас. Он мог быть жестким, всегда был справедливым, мог быть удивительно теплым и родным. Это большая утрата для всех нас», - подчеркнул телеведущий.

Борисов также отметил, что у покойного всегда на первом месте была работа.

«Вероятно, поэтому он был хорошим руководителем того самого сложного дикторского отдела, потому что он знал про всех все и сопровождал по жизни каждого из членов коллектива. И удивительные истории про каждого рассказывал. Он знал все вообще про всех. И это была его семья», - сказал Борисов.

Также телеведущий отметил, что Кириллов вдохновлял своих коллег на протяжение многих лет работы.

«И, наверное, он нас и вдохновил на какие-то новые истории с коллегами, когда мы делали реконструкцию Парада 1945 года в самое пандемическое время. Все закрыто, пропуска в городе, добраться невозможно. Кто должен озвучивать трансляцию Парада Победы 1945 года? Кто должен быть тем самым мужским голосом? Конечно, Игорь Кириллов. И я помню, как, несмотря ни на что, мы приезжали к нему домой и делали эту работу. Игорь Леонидович, спасибо вам большое. Ваш голос, ваши слова, звучат постоянно», - добавил Борисов.

На Новодевичьем кладбище в Москве проходит церемония прощания с легендарным диктором Игорем Кирилловым, который скончался 30 октября в возрасте 89 лет.