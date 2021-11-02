РИАМО - 2 ноя. В последний раз настолько густой туман накрывал столицу в ноябре 2009 года, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По данным с основной опорной станции, расположенной на ВДНХ, которая не является такой тумано-опасной, последний раз настолько мощный и продолжительный туман наблюдался 15 ноября 2009 года», — сказала Позднякова.

Она отметила, что менее сильный туман в столице фиксировали относительно недавно – 9 ноября 2019 года. Тогда природное явление длилось порядка 6 часов. ​

Московский регион с вечера 1 ноября накрыл плотный туман с видимостью местами до 20 м. Это естественное метеорологическое явление, которое произошло из-за радиационного выхолаживания.

Из-за тумана в столичных аэропортах задержали или отменили порядка 200 рейсов. Около 70 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Из-за тумана также продлили «желтый» уровень погодной опасности.