РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. В подмосковном Домодедове за минувшие сутки выявили 244 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 922 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 893 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 524 254 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 855 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 453 565 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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