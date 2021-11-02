РИАМО - 2 ноя. УФАС России по Подмосковью приняло решение о включении ООО ЧОП «Навигатор» в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд Москвы признал решение законным, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалобу на ЧОП подал Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. «Навигатор» в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта на оказание услуг по физической охране.

Подмосковное УФАС России рассмотрело обращение и признало, что ООО ЧОП «Навигатор» следует включить в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания с данным решением не согласилась и обратилась в суд, но в удовлетворении требований ей отказали.