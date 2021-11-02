РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым и начальником территориального отдела по южной Балашихе Вадимом Кузнецовым провел рабочее совещание на месте строительства автодороги «Обход г. Балашиха и Ногинск» в районе деревни Полтево.

«Будущая трасса М-12 пойдет от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для выхода на М-12 строится обход городов Балашихи и Ногинска. Протяженность этого участка составит более 60 километров», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что трасса М-12 Москва - Казань к 2024 году свяжет между собой около 20 региональных центров и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан.

Работы на первом пусковом комплексе идут с конца 2020 года. Строители взяли хороший темп. Полотно отсыпано гравием. Проведена разметка по ширине дороги.