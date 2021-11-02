РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 ноя. Житель Королева обманным путем получил пособие по безработице, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился представитель Центра занятости населения (ЦЗН) подмосковного Королева с заявлением о выявленном случае незаконного получения пособия по безработице и региональной компенсации. Сумма ущерба составила более 32 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего местного жителя. Подозреваемый предоставил Центру заведомо ложные сведения и умолчал о том, что является трудоустроенным.

В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.