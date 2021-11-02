РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Автомобилистов и пешеходов подмосковного Подольска призвали быть внимательными на дорогах при густом тумане, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На многих дорогах округа в настоящее время значительно затруднена видимость из-за тумана. В такую погоду автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - стать заметнее, надев яркую одежду.

Если дорога за рулем неизбежна, то обязательно следует проверить фары: включить габаритные огни, ближний свет и проверить работу задних фар. Ни в коем случае не стоит включать дальний свет даже в густой туман, так как видимость только станет хуже. Противотуманки же нужны только при густом тумане.

Также следует соблюдать пониженную скорость, воздерживаться от обгона, следить за боковым интервалом.