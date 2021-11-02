РИАМО - 2 ноя. Около 70 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за плотного тумана в Москве, сообщает РИА Новости.

Соответствующую информацию агентство получило от информированного источника.

В настоящий момент согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 196 рейсов. В подмосковном Жуковском задержаны 2 рейса.

Московский регион с вечера 1 ноября накрыл густой туман, который не связан с внешними факторами. Он является естественным метеорологическим явлением, которое произошло из-за радиационного выхолаживания.

Видимость в регионе уменьшилась до 100 м, а местами до 20 м. Также из-за тумана продлили «желтый» уровень погодной опасности.