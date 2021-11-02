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Пелагия Тихонова
На Новодевичьем кладбище в Москве прошла церемония прощания со знаменитым диктором Игорем Кирилловым, который скончался 30 октября в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.
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Пелагия Тихонова
Более 30 лет Кириллов был бессменным диктором программы «Время» – последний эфир телеведущий провел 30 декабря 1989 года. С 1965 года он в течение многих лет вел телевизионную трансляцию Парадов Победы на Красной площади.
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Пелагия Тихонова
В 1990-е годы Игорь Леонидович был ведущим программ «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис». В это же время он занимал должность художественного руководителя канала «Деловая Россия», а с 2000 года работал диктором в отделе телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала.
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Пелагия Тихонова
В копилке достижений легендарного диктора также числится премия «ТЭФИ», которую он получил в 1998 году «За личный вклад в развитие российского телевидения». В 2001 году Кириллову был присвоен почетный титул «Человек-эпоха».
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Пелагия Тихонова
Помимо работы на телевидении, Игорь Кириллов делился своим уникальным опытом с коллегами в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Его вклад в развитие отрасли признавали на высших уровнях власти.
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Пелагия Тихонова
«В нашей стране в ХХ веке было два главных мужских голоса. Первый раздавался из репродукторов и радиоточек – это был Юрий Левитан. А у второго появилось лицо, это был Игорь Кириллов. Это человек, который <…> сообщил о первом полете спутника, о первом полете человека в космос, сообщал нам самые главные события. Утром мы слышали его голос 1 мая, 9 мая, 7 ноября, зачастую перед новогодними курантами. Этот голос воплощал время и страну не зря», – сказал Эрнст во время церемонии прощания.
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Пелагия Тихонова
«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — сказал Путин об ушедшем Кириллове.
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Пелагия Тихонова
На фото: вдова Игоря Кириллова Татьяна.
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Пелагия Тихонова
На фото: теле- и радиоведущая Ангелина Вовк.
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Пелагия Тихонова
На фото: президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.
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Пелагия Тихонова
На фото: журналист Дмитрий Борисов.
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Пелагия Тихонова
На фото: коллеги и поклонники Кириллова.
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Пелагия Тихонова
На фото: могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище.
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Пелагия Тихонова
На фото: могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище.
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