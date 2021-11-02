«В нашей стране в ХХ веке было два главных мужских голоса. Первый раздавался из репродукторов и радиоточек – это был Юрий Левитан. А у второго появилось лицо, это был Игорь Кириллов. Это человек, который <…> сообщил о первом полете спутника, о первом полете человека в космос, сообщал нам самые главные события. Утром мы слышали его голос 1 мая, 9 мая, 7 ноября, зачастую перед новогодними курантами. Этот голос воплощал время и страну не зря», – сказал Эрнст во время церемонии прощания.