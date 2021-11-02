РИАМО - 2 ноя. Ежегодная культурная акция «Ночь искусств» пройдет для жителей Москвы в онлайн-формате 4 и 5 ноября. В мероприятии примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

«Всего москвичей ждет свыше 120 онлайн-мероприятий. Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию», – сказала заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что жители других регионов России также смогут присоединиться к просмотру мероприятий московской акции «Ночь искусств» благодаря онлайн-формату проведения программы.

Акция организуется столичным департаментом культуры. Программа мероприятий пройдет в дистанционном формате второй год подряд из-за ограничений, связанных с пандемией.

Программа мероприятий и выбор трансляций станут доступны на официальном сайте акции по ссылке с 3 ноября.

В 2021 году девизом проекта станет лозунг «Искусство объединяет». Главная задача акции – показать изменчивость культуры и способов ее восприятия через призму развития технологий.