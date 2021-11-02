РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. На Чернореченской, Привольной улицах и 1-м Дружном переулке в деревне Дятловка подмосковной Балашихи уложили новый асфальт, все работы выполнены в срок и замечаний по качеству нет, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Вместе с начальником Территориального отдела по южной Балашихе Вадимом Кузнецовым и специалистом управления транспорта, дорог и связи Дмитрием Криворучко парламентарий осмотрел качество ремонта дорожного покрытия в деревне Дятловка.

«Сразу несколько деревень, сел и бывших дачных микрорайонов Балашихи попали в этом году в программу ремонтов дорожного полотна. Это деревни Дятловка и Торбеево, село Новый Милет, дачные поселки Салтыковка и Никольско-Архангельский. Все работы выполнены в срок, замечаний по качеству нет», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в Подмосковье с учетом развития малоэтажного строительства и постепенного превращение садоводческих товариществ в новые жилые районы также стоит задача оборудования асфальтированных подъездов ко всем СНТ. В Дятловке эта задача уже решена – дорога выходит к СНТ. В ходе общения с жителями депутат отметил важность дальнейшего развития дорожной сети в деревнях Балашихи и установки новых опор освещения.

«Деревенские дороги не были рассчитаны на такой поток машин. В Дятловке, к примеру, на улице Привольной есть участки, где две машины не разъедутся. Также ко мне поступают обращения по поводу оборудования искусственных неровностей», - сказал Ефимов.

Криворучко сообщил, что прорабатывается вариант одностороннего движения по деревне. По словам Вадима Кузнецова, установка искусственных неровностей – также вопрос времени.

«Искусственные неровности – важный элемент, прежде всего для безопасности дорожного движения, но они могут быть смонтированы только на освещенном участке дороги. Сейчас идет процесс передачи сетей освещения в муниципальную собственность (порядка 50 столбов)», - пояснил Кузнецов.

Тарас Ефимов попросил по результатам проведенных работ довести данную информацию до жителей Дятловки.

В Балашихе проходит приемка дорог после ремонта. В этом году выполнен ремонт порядка 100 участков, на эти работы из федерального, регионального и местного бюджетов было направлено порядка 580 млн рублей.