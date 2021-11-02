РИАМО - 2 ноя. Предупреждение о прекращении бездействия, содержащего признаки нарушения антимонопольного законодательства, выдано администрации Сергиево-Посадского округа. Нарушение было допущено во время определения управляющей компании для многоквартирных домов, сообщает пресс-служба УФАС России по Подмосковью.

Информация о бездействии поступила в антимонопольную службу 10 декабря 2020 года. Нарушением стало непроведение конкурса по отбору организации, которая должна была управлять 234 многоквартирными домами в Сергиево-Посадском округе.

Из-за того, что конкурс не был проведен, ООО «Меркурий» получило право управления домами в преимущественном перед другими организациями порядке.

В соответствии с предупреждением администрация должна провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями. Если до истечения установленного срока не будет принято иное законное решение по выбору управляющей организации.