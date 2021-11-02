РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Тело 61-летнего мужчины обнаружили минувшей ночью в послке Отрадное подмосковного Красногорска, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В поселке Отрадное было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения со следами насильственной смерти», - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, накануне ночью в одной из квартир мужчине нанесли по меньшей мере пять ударов молотком по голове.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого.