РИАМО - 2 ноя. Самой типичной ошибкой при декларировании товаров является помещение товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления после прибытия в зону таможенного контроля до получения уведомления о прибытии и закрытия транзита, сообщили РИАМО в пресс-службе Московской областной таможни.

Другими типичными ошибками при декларировании товаров являются неверное указание таможенного органа въезда на территорию Евразийского экономического союза и незаполнение сведений о документах, подтверждающих полномочия лица подавать декларацию.

На сегодняшний день цифровизация и автоматизация являются ключевыми направлениями развития таможенной службы, которые позволяют осуществлять быстрое таможенное оформление, что особенно важно для бизнеса. Однако быстрое прохождение формальностей зависит не только от действий таможенного органа, но и от качества работы декларанта.

Анализ декларационного массива, оформленного Московской областной таможней, показал, что до 200 деклараций в день не проходят автоматическую регистрацию из-за ошибок, допущенных декларантом при заполнении и подаче. Это увеличивает сроки проведения таможенных операций и задействует инспектора в случаях, когда возможно автоматическое оформление.

Исключение ошибок при декларировании позволит большему количеству деклараций проходить авторегистрацию, тем самым ускорит процесс таможенного оформления и исключит дополнительные финансовые издержки для бизнеса.

21-22 октября прошел Международный таможенный форум 2021. В этом году дискуссии развивались вокруг приоритетных вопросов в повестке государства и бизнеса – использования современных технологий и цифровой трансформации внешней торговли.

Эксперты обсудили внедрение искусственного интеллекта и передовых информационных технологий, совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в РФ, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.