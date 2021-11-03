РИАМО – 3 ноя. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» завершены работы по остановочному ремонту цеха экстракционной фосфорной кислоты №3 (ЭФК №3). Капремонт продолжался в течение 25 суток, после чего цех был вновь включен в производственный процесс, сообщает пресс-служба «ВМУ».

Одной из важнейших задач ремонтной кампании являлось техническое перевооружение вакуум-выпарной системы №2 (ВВУ). Эти установки играют важную роль в производстве фосфорной кислоты, которая является одним из основных компонентов удобрений. ВВУ предназначены для повышения концентрации фосфорной кислоты с 36% до 52% 100%-й P2O5.

В ходе капремонта на ВВУ №2 провели замену углеграфитового блочного теплообменника, смонтировали новый сепаратор с нержавеющим вакуум-выпарным контуром и заменили механическую ловушку. Не менее важные задачи были выполнены на ВВУ №4, где вместо устаревшей механической ловушки установили современный углестеклопластиковый брызгоуловитель, предназначенный для улавливания вредных веществ и очистки отходных газов.

Эти мероприятия позволили увеличить межремонтный срок службы оборудования и ритмичность работы всей технологической линии, обеспечив высокие технические параметры по вакууму, который необходим для повышения концентрации фосфорной кислоты.

Специалистами подрядной организации осуществлен ремонт ленточного и карусельного вакуум-фильтра, что стабилизировало процесс фильтрации, позволило уменьшить взвеси в готовой продукции и улучшить качество выпускаемой продукции.

Кроме того, в рамках ремонтной кампании до цеха аммофоса №2 были проложены два трубопровода (протяженностью по 800 метров), обеспечивающие подачу фосфорной кислоты. Это усовершенствование дало возможность промывать трубопроводы, не выключая из производственного процесса цехи предприятия, выпускающие удобрения. Также в период капремонта осуществлена автоматизация процесса подачи апатита, что позволило значительно сократить расход воздуха.

«Остановочные работы проведены успешно, все запланированные мероприятия выполнены в поставленные сроки. В настоящее время цех пущен в работу. Вакуум-выпарные системы №1 и №4 функционируют в штатном режиме. Кроме того, несмотря на то, что строительные работы на площадке полностью не завершены, в технологический процесс введена ВВУ №2», — отметил начальник цеха ЭФК №3 Сергей Маслюков.

Он добавил, что также в цехе продолжаются работы по капитальному ремонту нулевой отметки и отметки 6.00 м, направленные на исключение возможности попадания вредных веществ в окружающую среду даже при возникновении внештатных ситуаций. Полностью завершить соответствующий ремонт планируется до конца 2021 года.