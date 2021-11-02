РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Проблемный корпус-долгострой №41 ЖК «Альянс» в микрорайоне Подольска достроят до конца 2023 года, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В октябре наблюдательный совет Федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение в отношении ЖК «Альянс» в микрорайоне Климовск Подольска. Так, корпус №41 ожидает завершение строительства, а покупателям квартир в корпусе №43 будет выплачено возмещение по рыночной стоимости. По закону оператором по завершению строительства становится региональный Фонд после прохождения необходимых юридических процедур: получения определения Арбитражного суда и регистрации прав на земельный участок и объект незавершенного строительства.

По корпусу №41 ЖК «Альянс» разработана дорожная карта с предварительными сроками. Региональному фонду предстоит выполнить весь алгоритм по завершению долгостроя. По данному корпусу заключено 143 договора долевого участия. Строительная готовность оценивается в 60%. Данный объект будет достроен региональным фондом до конца 2023 года.

Жилой комплекс был признан проблемным в 2018 году. Застройщик ООО «Жилсоцстрой» возводил объект жилого строительства в рамках договора о развитии застроенной территории в границах части «Гривно» Климовска. Однако застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом, оставив два недостроенных монолитных дома: в корпусе №41 возведены все 17 этажей, но облицовка только до 15-го, а корпус №43 брошен на стадии котлована.

AO «Банк ДОМ.РФ» с 19 августа осуществляет прием заявлений о выплате возмещений. Дольщик должен обратиться с заявлением, к которому приложены паспорт, выписка из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований, СНИЛС. Выплата производится в течение 10 рабочих дней с даты представления в офис банка-агента заявления о возмещении и необходимых документов.